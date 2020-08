Elles étaient une cinquantaine réunies ce mercredi matin à la Maison de la Réunion, à deux pas de la Collégiale Sainte-Waudru. Certaines sont cheffes d'entreprise, d'autres sont indépendantes ou impliquées dans la hiérarchie de leur société. Mais toutes se sont rassemblées pour potentiellement adhérer à un nouveau cercle d'affaires qui se veut exclusivement féminin : les Dames de la Réunion.

"Mon but est de développer mon portefeuille client et de faire la connaissance de sociétés qui pourraient m'intéresser professionnellement pour d'éventuelles collaborations", confie Ysabel Schwaenen, commerciale dans l'industrie. "Pour moi, venir dans ce club va me permettre de m'enrichir grâce aux différents thèmes abordés et aux valeurs partagées", ajoute Delphine Canon, manager du magasin Quintessence à Givry.

(...)