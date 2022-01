Les projets de construction continuent de se multiplier à Ghlin. Après un champ de panneaux photovoltaïque, c’est au tour d’un centre de regroupement de terres excavées d’être soumis à un avis d’enquête publique. Une centrale à béton est également prévue dans ce projet qui devrait prendre place à la rue de Baudour. Les citoyens ont jusqu’au 27 janvier pour consulter le dossier et émettre leurs éventuelles réclamations.

C’est la SRL Recotri qui a introduit cette nouvelle demande de permis d’Urbanisme. Cette dernière souhaiterait obtenir l’autorisation, au numéro 50 de la rue de Baudour à Ghlin, d’adapter les activités de regroupement, de tri et de valorisation de déchets inertes afin de créer un centre de regroupement des terres excavées en vue de leur valorisation. La construction et l’exploitation d’une centrale à béton fait également partie du projet de la société.

Le dossier pourra être consulté auprès du service Environnement et Transition écologique de l’administration communale, situé à la rue du Miroir à Mons, dès ce mercredi et jusqu’au 27 janvier prochain. Des rendez-vous devront être pris au moins 24 h avant la consultation du dossier. Le service Environnement et Transition écologique est accessible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 16 h. Il reste également ouvert jusqu’à 20 h le mardi.

Des informations techniques pourront également être obtenues auprès des fonctionnaires techniques et délégués du Service Public de Wallonie, situé sur la place du Béguinage à Mons, mais également auprès du demandeur. Ce dernier est joignable au 0475/26.99.51.