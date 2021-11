Un champion du monde à Nimy, ça n'arrive pas tous les jours. Pas de Fabio Cannavaro ni de Lewis Hamilton à l'horizon du village montois. Mais le spectacle que va offrir Samuël Girault devrait tout de même valoir le détour.

Le Français a en effet décroché le titre de champion du monde de sculpture de glace en 2020. Le 18 décembre, il fera la démonstration de son talent sur la place de Nimy dans le cadre d'une journée festive organisée par l'asbl Cap Nimy et le PAC Nimy. Le tout au profit de Viva for Life.

Au programme, spectacles de marionnettes, marché d’hiver, visite du Père Noël accompagné de Zapoï, marionnette géante d'élan, et P’tit Willy, le géant local en tenue de lutin. De plus, chants de Noël et mini-concerts d’orgue de barbarie précèderont la démonstration de Samuël Girault. Enfin, le public pourra également découvrir Kumkum, jongleur breton de leds.

Parrainée par Sylvie Honoré, animatrice de Vivacité, cette journée de fête au profit de "Viva For Life" sera gratuite pour toutes les familles.