Une cérémonie d'évocation s'est tenue en comité restreint ce dimanche midi.

C'est à l'abri des regards, dans le Jardin du Maïeur, que quelques privilégiés ont pu assister ce dimanche à ce qui restera à jamais comme un combat dit Lumeçon inédit et historique. A défaut de faire vibrer une Grand'Place remplie de milliers de personnes en délire, plusieurs acteurs du combat se sont rassemblés avec le bourgmestre, l'échevin des fêtes, le Gouverneur du Hainaut, le doyen, le président de la procession ainsi qu'une vingtaine de musiciens.

Lorsque les douze coups de midi ont retenti, ils ont pu débuter une "évocation" retransmise en direct sur TéléMB. Saint-Georges, le petit Saint-Georges, le Chinchin protecteur, un Chinchin, un Homme Blanc, un Diable ou encore un Homme de feuille, tous en tenue "civile", se sont symboliquement réunis autour du dragon, posé au milieu de la pelouse. Mais dans cette version confinée du combat dit Lumeçon, le scénario et la bataille ont laissé place à des prises de paroles.

Le bourgmestre Nicolas Martin en premier. "Le Doudou n'aura pas lieu aujourd'hui", a-t-il débuté. "La pandémie qui sévit chez nous nous en prive. Comme chacun le sait, elle a causé de près de 10 000 personnes dans notre pays, parmi lesquels de nombreux citoyens montois. Je tiens donc tout d'abord à rendre hommage aux victimes et toutes mes pensées vont vers les familles endeuillées."





Il a ensuite rappelé comment a vu le jour le Doudou. "Au milieu du XIVe siècle, la procession a vu le jour pour conjurer une autre pandémie, celle de la peste noire. A l'époque, les Montois se sont naturellement tournés vers Sainte-Waudu. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que de composer avec cette nouvelle pandémie même si nous voudrions qu'il en soit autrement. Nous voilà donc privés de l'émotion qui nous unit lors de la Ducasse."

C'est pour cette raison qu'une cérémonie d'évocation a été tenue, dans la plus grande discretion, derrière l'Hôtel de ville. "Il s'agit d'un moment intime mais partagé par de nombreux habitants de la région grâce à notre télévision régionale. Nous avons souhaité marqué le coup avec ce moment solennel et symbolique. En ce jour très particulier, je tiens à rappeler que le Doudou a traversé quelques coups durs mais il s'en est toujours relevé." Et de conclure : "même sans combat ce dimanche, le crin de l'année dernière portera chance une année encore. Et je sais une chose, affirmée dans une devise que nous portons à bout de bras et qui vaut tous les discours : les Montois ne périront pas."

La cérémonie, d'une vingtaine de minutes, s'est terminée avec un lâcher de ballons, en musique sous l'air du Doudou, évidemment.