Vous êtes artiste, créateur, producteur local et vous cherchez un lieu pour vendre vos créations ? Ça tombe bien : le MUMons, le musée de l’université de Mons, cherche des produits pour garnir les étalages de sa future boutique et lance un appel à projet auprès des artisans.

« Le principe ? Vous créez un produit et on vous prête l’espace pour le vendre. Les produits devront représenter les valeurs et l’identité du MUMONS avec les trois mots d’ordre de notre baseline : Sciences, Arts et Curiosités », détaille l’appel à projet lancé par l’équipe du MUMons.

Le musée universitaire cherche avant tout « des produits emblématiques, authentiques, locaux, de qualité, créés par des professionnels des métiers d’art pour la boutique du musée. »

Les projets proposés peuvent être le fruit d’un travail individuel ou collectif. L’idée est de valoriser les initiatives collaboratives entre professionnels des métiers d’art et/ou avec des acteurs locaux engagés dans le développement territorial économique et culturel.

Avant le 15 août

Mais quel intérêt pour les artisans à intégrer la boutique du musée ? Outre accéder à un espace de vente physique qui s’adresse à un large public, cette boutique permettra aux créateurs de « bénéficier d’une dynamique collective », de profiter de la communication développée par le MUMons, d’avoir un retour de la clientèle, d’échanger directement avec elle, d’élargir son réseau…

Pour participer à l’appel à projet, trois conditions : être designer, artisan, ou créateur dans les domaines de l’art, du textile, des accessoires, de la décoration, du mobilier, du graphisme, des objets design ; résider en Belgique ou développer son projet en Belgique et remplir le document d’adhésion disponible sur le site du MUMons.

La date limite des candidatures est fixée au 15 août. La boutique du musée doit ouvrir ses portes en même temps que le musée, soit le 27 octobre.