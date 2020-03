Ce dimanche, à 20 heures précises.

Véritable symbole historique de la ville de Mons, le Beffroi rendra hommage au dévouement du personnel soignant. Ce dimanche à 20 heures précisément, à l’heure des applaudissements aux fenêtres, il sera illuminé de blanc, couleur du personnel médical. Un concert de carillons sera également proposé.

Inutile cependant de s’y déplacer pour y assister de plus près puisque le parc du Beffroi est fermé. Les rassemblements sont, rappelons-le, formellement interdits. Pour les Montois qui souhaiteraient vivre ce concert au mieux, un live sera proposé sur la page Facebook officielle de la ville de Mons. Nul doute que ce dernier sera suivi par de nombreux internautes.

"En plein cœur de la bataille contre le Coronavirus, la ville de Mons a voulu rendre un hommage tout particulier à ceux qui sont en première ligne et prennent tous les risques pour sauver la vie des autres : le personnel médical. Médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciennes de surface et personnel logistique en milieu soignant, étudiants et retraités de la médecine… ils n’hésitent pas à prodiguer, sans relâche, dans des conditions difficiles, leurs soins et leur travail aux victimes de la maladie", explique la ville;