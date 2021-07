Le long-métrage 100% montois est le fruit d'une collaboration entre Magicowl et le Mons Memorial Museum.

Tout international qu'il est, le Festival de Mons met le cinéma belge à l'honneur. Et même le cinéma montois. Le long-métrage "Résistantes" sera ainsi projeté en exclusivité mercredi. Le documentaire a été réalisé par Mehdi Semoulin de Magicowl, en collaboration avec le Mons Memorial Museum (MMM). Alternant témoignages et reconstitutions, le film met en lumière le rôle important tenu par des femmes dans les réseaux de la résistance dans la région de Mons-Borinage.

Et c'est la crise sanitaire qui a permis au projet de voir le jour. "On devait organiser le bal de la Libération en 2020. On était déjà bien avancé dans les préparatifs. Avec le covid, nous avons dû tout annuler. Nous avons alors pensé à réaliser un bal filmé que l'on diffuserait ensuite sur les réseaux sociaux. Finalement, nous avons décidé de ne pas nous limiter à cela", explique Corentin Rousman. "Nous voulions aussi associer des témoignages de Résistantes de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons donc commencé à rencontrer des personnes et à recueillir leurs récits. Le projet a pris de l'ampleur. Et nous nous sommes rendu compte qu'il y avait tellement de matière qu'il fallait passer à un long-métrage, car nous avions vraiment quelque chose d'extraordinaire entre les mains."

Pour l'insitigateur du projet, le film est l'occasion de mettre en avant le rôle des femmes dans la Résistance. Un rôle trop souvent mis de côté. "Nous avons reçu des témoignages de personnes qui ont risqué leur vie durant la guerre. Ou des proches de personnes qui sont mortes. Il nous fallait raconter cette histoire-là, d'autant plus qu'on a souvent eu tendance à cacher les femmes. C'est vrai qu'il y en a eu moins dans la Résistance, mais ce n'était pas une question de volonté. C'était plutôt une tendance des hommes à laisser leurs femmes à la maison pour ne pas prendre de risques", poursuit le responsable du MMM.