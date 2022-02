Pour le Setca, le personnel du Shape mérite plus de respect et de considération.

Le pire a été évité au Shape où l’un des employés a tenté de mettre fin à ses jours après avoir été harcelé pendant plus d’un an par ses collègues. Propos homophobes et complicité d’un sous-officier anglais ont poussé à bout le jeune homme de 29 ans, employé dans un magasin du Shape. Pour le Setca, la situation n’a que trop duré.

Depuis des années, le SETCa tire à boulets rouges sur les pratiques du Shape, irrespectueuses des intérêts des travailleurs sur la base du Shape à Casteau. "Le mépris est devenu une pratique courante et la législation sociale belge est bafouée. Mais ce qui s’est passé vendredi dernier dépasse tout entendement", s’exclame Patrick Salvi, Secrétaire régional du Setca de Mons-Borinage. "Un jeune employé du magasin a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Harcelé depuis plus d’un an par ses collègues directs, avec des propos homophobes et la complicité de ses responsables dont un sous-officier anglais, ils ont fermé les yeux sans jamais venir en aide à ce jeune travailleur. Sauvé in extremis par un collègue de travail qui se trouvait heureusement là au bon moment, ce jeune travailleur de 29 ans est aujourd’hui sorti d’affaire physiquement."

Pire encore, les responsables directs du jeune homme étaient visiblement conscients de sa situation mais personne n’a bougé le petit doigt pour mettre fin au calvaire qu’a subi ce travailleur depuis des mois. "Nos représentants syndicaux sont intervenus lors de réunions de concertation pour dénoncer ces agissements mais personne n’a donné crédit à cette situation", poursuit Patrick Salvi. "A travers ce dossier, nous voulons dénoncer l’attitude des autorités du Shape qui ne respectent pas les travailleurs civils de la base."

Cette tentative de suicide a donc été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le Setca tire donc la sonnette d’alarme après être déjà intervenus pour non-respect du contrat, règlement et bien-être au travail. Plus récemment, il est également intervenu pour dénoncer l’organisation du travail liée au Covid où le Shape ignorait volontairement les décisions prises par le CODECO.

"Aujourd’hui, même la concertation sociale n’est plus respectée, les autorités décident unilatéralement sans se soucier de l’avis des travailleurs. Il n’y a plus de respect d’un bon fonctionnement démocratique dans l’institution. Pire, les représentants des travailleurs sont mis sous pression, menacés et même insultés. Nous allons interpeller l’inspection du Bien Être mais aussi le Saceur (commandant des forces alliées en Europe) pour lui faire part des conditions de travail désastreuses sur sa base de Casteau. Nous espérons que nous serons entendus par ceux qui prônent pourtant dans le monde un respect des droits humains", déplore Patrick Salvi.

"Après concertation avec certains collègues, j’ai d’ailleurs appris que ce n’était pas la première tentative de suicide d’un membre du personnel exerçant le même poste. Nous en avons vraiment ras-le-bol de cette situation qui n’a que trop duré", conclut-il.