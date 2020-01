Une sixième personne a été remise en liberté sous conditions.

L'histoire vient d'être dévoilée mais les premiers faits remontent au 11 août dernier. Ce jour-là, plusieurs individus ont débarqué dans une pompe à essence de la route d'Ath, à Jurbise. Ils ont volé la voiture du gérant, une BMW, avant de prendre la fuite... et de revenir sur place un mois plus tard, le 11 septembre. Mais avec des intentions bien différentes.

L'entrepreneur a en effet été ligoté et séquestré chez lui durant plusieurs heures, rapporte la Province dont les informations ont été confirmées par le Parquet de Mons. Il aurait également été torturé, recevant des entailles à l'oreille et à la jambe. Le mobile de ce home-jacking ? L'argent, explique le Parquet. Le pauvre homme a ensuite été abandonné sur place par les malfrats avant d'être hospitalisé. Heureusement, il se porterait désormais bien.

De son côté, la zone de police Sylle et Dendre s'est directement rendue sur place. Les policiers ont opéré aux premières constations avant de laisser la main de l'enquête à la police judiciaire fédérale (PJF). Et cette enquête a rapidement débouché sur plusieurs interpellations. Ce sont même six individus qui ont été arrêtées puis présentées devant un juge d'instruction. Le Parquet de Mons signale aujourd'hui que cinq d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt tandis que la sixième a été libérée sous conditions.

Il resterait cependant encore certaines zones d'ombre dans l'enquête. Plusieurs autres personnes impliquées dans les faits seraient toujours recherchées par la police.