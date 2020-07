Un tour du Mons, ça vous dit ? Si l’office du tourisme VisitMons ne vous propose pas de partir à la découverte des cinq continents ni de découvrir d’autres cultures, populations ou encore animaux sauvages, il vous propose en revanche de profiter d’un été plus belge que jamais pour (re)découvrir la région.

Sites et musées, patrimoines, balades, expositions, shopping, musique, détente,… Les 13 communes de la région Mons-Borinage offrent une multitude de possibilités aux badauds qui ont l’envie de garder les yeux grands ouverts. Et pour rendre l’initiative plus ludique encore, VisitMons propose à chacun de télécharger une grille de bingo : objectif, la partager en story sur les réseaux sociaux et parvenir à en cocher toutes les cases d’ici la fin de l’été.

© DR



Du côté de Boussu, on épinglera bien sûr le site du Grand Hornu et le château de Boussu mais aussi quelques bonnes adresses (Rizom, Candy’s Coffee) ou la brasserie Deseveaux pour ses bières originales. Direction ensuite Colfontaine, son bois, ses circuits pédestres et cyclables, la Maison Van Gogh ou encore le site de Marcasse. De quoi allier nature, histoire et patrimoine. Dans le Borinage toujours, Frameries fait la part belle aux sciences grâce au Pass et à l’histoire via son circuit Moneuse : l’attaque de la cense populaire.

A Quaregnon, redécouvrez une place chargée d’histoire et des circuits pour prendre le grand air tandis qu’à Saint-Ghislain, les activités se voudront plus sportives : téléski nautique, wakeboard, aquapark et accrobranche sont au programme grâce au Dock79. Pour reprendre des forces, direction la brasserie de l’Abbaye ou l’Olive Noire pour finalement (re)découvrir le musée de la foire et de la mémoire ou le musée Rétrotrain.

Dans les Hauts-Pays, la nature est reine. À Dour, on enfourchera volontiers le vélo pour partir à la découverte du Belvédère tandis qu’à Hensies, on privilégiera les circuits pédestres pour observer les oiseaux. Même chose du côté d’Honnelles où les curieux pourront admirer le site du Caillou-qui-Bique et la chapelle Saint-Roch ou partir sur les traces d’Emile Verhaeren, illustre poète belge. Enfin à Quiévrain, et plus particulièrement Audregnies, place au devoir de mémoire grâce au mémorial au cœur d’un champ de bataille.

Côté patrimoine et histoire, les amateurs seront servis à Jurbise où les châteaux ne manquent pas. À Lens, commune voisine, on privilégie une reconnexion avec la nature. Enfin, à Quévy, impossible de ne pas faire halte au Chant d’Éole ou à la Marelle avant de flâner dans une campagne encore authentique. Pour les plus citadins, c'est à Mons que l'été se passera. Entre musées, détente, culture, balades, gastronomie et art dans la ville, difficile de ne pas trouver son bonheur.