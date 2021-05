Les accusations sont lourdes. Un ex-comptable travaillant pour la Province du Hainaut est actuellement jugé par le tribunal de Mons pour faux, usage de faux et détournement. Le Parquet a requis, ce vendredi, un an d’emprisonnement à son encontre. Une demande à la hauteur du préjudice établi, estimé à 319 000 euros par la Province du Hainaut.

Concrètement, il est reproché au fonctionnaire public d’avoir détourné 45 véhicules. "Cette regrettable affaire concerne le charroi des véhicules provinciaux", explique le directeur de la communication de la Province du Hainaut, Joël Delhaye. "L’un des agents en charge de leur gestion avait mis en place un stratagème lui permettant d’acquérir des véhicules au nom de la Province sans les inscrire à l’inventaire. Ce sont des soupçons de fraude à l’assurance qui ont permis de faire la lumière sur ces détournements en 2016."

Entre 2012 et 2016, ces détournements ont concerné des achats et des reventes de biens neufs et déclassés. "Les services financiers avaient à cette époque diligenté une enquête interne aboutissant au dépôt d’une plainte en aout 2016", ajoute le porte-parole. "L’agent en cause, qui agissait seul, avait démissionné et la Province s’est portée partie civile en fin d’année pour défendre ses intérêts financiers." Selon les informations de SudPresse, les investigations du Parquet avaient, en effet, permis de déterminer qu’aucun autre membre de l’administration n’était impliqué dans les faits. L’homme, habitant de Jurbise, aurait gonflé le prix réel des voitures à la vente, en trichant sur la marque.

En réaction à ces évènements, les services financiers de la Province ont renforcé leurs procédures de contrôles internes pour ne plus reproduire de tels agissements. "Ces procédures sont régulièrement évaluées dans le cadre des politiques de gestion du risque et de la qualité que la Province a développées au sein de ses services. Outre les audits internes, les services financiers de la Province bénéficient ainsi d’un agent spécifiquement chargé du renforcement des contrôles."

Avec la section ECOFIN du Tribunal de Mons, spécialisée dans la criminalité financière, sur le dossier, la Province du Hainaut devrait être dédommagée pour le préjudice subi. "La récupération de la somme due n’aura pas d’impact immédiat sur la situation financière de la Province, mais sera, s’il échet, inscrite au budget extraordinaire", déclare Joël Delhaye. "La Province souhaite que cette affaire soit traitée avec toute l’équité requise et a confiance en la pertinence du verdict qui sera rendu." La décision est attendue dans un mois.