L’initiative est pour le moins originale. Alors que plus de 1600 kilomètres séparent les villes de Mons et de Naples, deux libraires indépendants ont décidé de mettre leurs ressources en commun afin de proposer, chacun de leur côté, une vitrine présentant la quadrilogie littéraire de L’Amie prodigieuse, une œuvre d’Elena Ferrante, tout en valorisant l’Italie hors du champ touristique classique.

L’initiative, déjà saluée par bon nombre de lecteurs belges et italiens, a vu le jour sous l’impulsion de Magali Vilain, de Tancrede SRL. La société montoise est active dans la communication culturelle, les montages de projets originaux littéraires et médiatiques, la promotion d’auteurs, le soutien à la création d’œuvres et l’organisation de rencontres, ainsi que dans le tourisme médiatique en lien avec la littérature, le cinéma ou les séries télévisées.