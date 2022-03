Au festival de Cannes, il y a "La Sélection officielle" dans laquelle concourent des films d'auteur dit "grand public" et il y a la sélection "Un certain Regard" qui met l'accent sur des œuvres fortes, sans concessions. Au Festival International du Film de Mons, on retrouve d'une certaine façon ce schéma avec d'une part la Compétition Internationale et d'autre part une sélection alternative baptisée "Les 400 Coups". "Cette compétition composée de propositions cinématographiques étonnantes, décapantes et impertinentes est à la fois un complément et un contrepoint à la Compétition Internationale", expliquent les organisateurs du festival.

Pour départager les six films en compétition dans cette catégorie particulière, le festival a composé un jury 100% belge. Parmi eux, on retrouve l'acteur et réalisateur Jean-Benoît Ugueux et l'actrice Babetida Sadjo. Le grand public a découvert le premier dans La Trêve et la seconde est une actrice qui ne cesse de monter à l'international. Tous les deux sont à l'affiche d'un film présenté au FIFM (Rien à Foutre et Juwaa). Rencontre.

Comment qualifieriez-vous le FIFM?

BS: C'est un festival très familial, tranquille, même si en temps que juré on n'a pas vraiment cette tranquillité puisqu'on court à gauche et à droite pour regarder des films. De plus, j'aime beaucoup cette ville que je ne connaissais pas, j'étais venu une seule fois pour rendre visite à ma nièce et j'apprécie ce mélange entre patrimoine et modernité.

Est-ce votre première en tant que jurés d'un festival?

JBU: J'ai fait quelque fois des courts métrages, mais jamais des longs. Et c'est une responsabilité d'autant plus grande sur des longs-métrages que ce sont des travaux énormes. Sur du court, on peut se dire parfois qu'on sent que le réalisateur s'emmerdait et a vite fait un film. Sur du long-métrage, on est sur deux, trois voire quatre ans de travail. C'est une responsabilité d'autant plus importante et c'est plus difficile de pouvoir juger.

BS: Je l'ai fait une fois au Festival du film policier de Liège, mais je n'ai encore eu souvent l'occasion de me consacrer à ça.

Vous faites partie d'un jury 100% belge. Cette étiquette a-t-elle une importance à vos yeux?

JBU: Pas vraiment, elle l'est plus pour le festival que pour nous. On sent qu'il y a une volonté de mettre les talents belges à l'honneur. Mais si on avait un jury dans lequel il y avait des étrangers, ça ne changerait pas grand-chose. Même si, pour les débats et pour affiner la pensée, ce n'est pas aisé de débattre de films qui posent question dans une langue étrangère. Quand on veut défendre un film avec cœur, c'est plus facile de le faire en français.

Voyez-vous un fil rouge, un lien dans les films que l'on vous a soumis?

JBU: Ce sont des films radicaux, avec des partis pris assez forts.

BS: Le son est très présent et ce qui est très chouette également c'est que tous les réalisateurs et réalisatrices ont leur monde, très fort, très étrange et très intéressant. Même quand un film n'est pas ma tasse de thé, j'aime voir le point de vue du réalisateur, qui écrit parfois un film pendant des années pour nous offrir un petit bout de son imaginaire. Et ça, c'est un cadeau.

Pour conclure, quelles sont vos actualités respectives?

JBU: Je commence un documentaire sur le déménagement de la prison de Saint-Gilles, je vais ensuite tourner un court-métrage cet hiver et, en 2023 et si tout va bien, je tournerais un long-métrage.

BS: Je viens de terminer le montage d'un court-métrage, Hématome, et je suis en tournage d'une série. Je vais également acheter des terrains en Guinée-Bissau pour planter des légumes bio et je prépare un festival là-bas. La vie d'un festival est très chouette, ça offre possibilité aux gens de se rencontrer, de partager un point de vue sur un film, c'est une belle occasion de se croiser. Et puis j'adore me goinfrer de films toute la journée!