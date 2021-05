La pandémie a eu raison du folklore montois cette année encore. Et avec la Procession du Car d’Or ou le Lumeçon, c’est la braderie qui est passée à la trappe.

Ce lundi pourtant, le piétonnier était loin d’être désert. Les Montois étaient nombreux à profiter du soleil pour flâner dans les rues du Doudou. Mais pour les commerçants, cela restait sans commune mesure avec la traditionnelle braderie. "D’habitude, nous sommes trois à travailler non-stop ce jour-là. Aujourd’hui, je suis tout seul et je regarde le temps tourner", soupire ce vendeur de vêtements.

Le piétonnier est déserté par les marchands ambulants qui viennent animer la rue commerçante pour l’occasion. On y circule à l’abri des mouvements de foule. Mais certains commerçants en ont tout de même profité pour offrir les réductions d’usage. "On a même commencé les promos un peu plus tôt cette année pour essayer de récupérer ce qu’on n’aura pas. Mais on restera tout de même loin du compte", regrette cette commerçante du centre-ville.

Seule contrepartie, le retour du beau temps et les envies de grand air des Montois. "Ma patronne avait pris la décision d’ouvrir dimanche et ça a plutôt bien marché. Avec le soleil, il y a tout de même pas mal de passage", relativise une vendeuse du piétonnier.

Finalement, c’est surtout aux terrasses des cafés et des restaurants que la différence était la plus palpable. Ce n’était pas un lundi de braderie, mais ce n’était pas non plus un lundi ordinaire à Mons.