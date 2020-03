Le collège communal espère lancer le projet cette année.

Le retour des beaux jours est attendu avec impatience, probablement plus encore à Quévy. En effet, d’ici quelques mois, la commune lancera pour la première fois un marché couvert dans un lieu pour le moins atypique : l’église de Genly. Le projet n’en est qu’à ses prémices mais les autorités locales espèrent une première édition lors de cette saison estivale.

L’église devra faire l’objet de travaux de rénovation pour être sécurisée. "Une fois le marché attribué et les travaux effectués, notamment au niveau des vitraux qui sont à remplacer et des gouttières, l’église sera relativement saine", explique David Volant (MR+), premier échevin. "Il ne sera alors pas question de laisser l’édifice à l’abandon pendant cinq ou six ans."

Un appel aux agriculteurs et producteurs de la région devrait être lancé prochainement. "Il est toujours difficile de se prononcer sur les délais mais nous espérons pouvoir lancer ce projet cette année, peut-être en août ou au septembre. Nous testerons l’installation du marché à raison d’une fois par mois pour débuter. En fonction des résultats, nous envisagerons la suite. Mais nous ne souhaitons pas être trop ambitieux dès le départ."

Avec un réel nouvel engouement pour le circuit-court, les citoyens devraient répondre à l’appel. "Les modalités pratiques restent à définir mais le comité Genly en fête semble déjà disposer à nous aider dans la démarche. L’objectif, c’est de ne pas permettre la dégradation de l’édifice en attendant une réelle reconversion. Nous pensons toujours y développer un centre d’activité et une maison de village pour les associations mais ce ne sera pas pour tout de suite. D’où la nécessité de penser à une activité structurelle temporaire."

Pour rappel, l’avenir de l’église de Genly a longtemps été incertain. L’édifice avait un temps été mis en vente par la commune pour un montant estimé de 150 000 euros. Début 2019, le collège communal faisait marche arrière et le retirait de la vente dans le but avoué de lui offrir une nouvelle vie, sans devoir faire appel à un privé.