Après le PTB et le PS, le MR aura aussi son antenne parmi les étudiants.

Comme les voyages, les débats forment la jeunesse. Et il y aura de quoi donner le change à l'UMons où un troisième mouvement politique bénéficiera désormais d'une représentation.

En effet, le PTB disposait déjà des jeunes de Comac. Le PS avait suivi avec les Étudiants socialistes de l'UMons. Cette fois, c'est à droite de l'échiquier politique que ça bouge avec l'apparition du Mouvement des Étudiants Libéraux (MEL).

On retrouve à l'initiative, un étudiant membre des Jeunes MR de Mons, qui regrettait qu'entre le PS et le PTB, les débats ne se passaient qu'à gauche. "C’est un problème que j’ai voulu résoudre en créant ce tout nouveau mouvement", explique Quentin Dejean, 20 ans, président de (MEL). "En tant que Montois, j’estime que la politique montoise manque réellement de pluralité et notamment dans les universités. Je suis partisan d’une meilleure pluralité au sein des établissements scolaires et notre mouvement est la démonstration que l’on peut pallier cette problématique."

Concrètement, à quoi servira ce nouveau mouvement à l'UMons? "Le Mouvement des Étudiants Libéraux propose de placer la participation étudiante au centre des débats pour améliorer la vie au sein de l’université", poursuit Quentin Dejean. "Cela passera par des congrès ou par la mise en place d’une Assemblée Générale mais encore plus simple que cela, par la possibilité de déposer des projets directement via nos réseaux sociaux."

MEL veut également soutenir l'entrepreneuriat étudiant, estimant que les mécanismes existants sont méconnus et trop complexes. "Les projets de nos étudiants ne sont pas assez soutenus et mis en avant. Nous voulons profiter de nos avantages d’association étudiante reconnue par l’université pour augmenter la visibilité des projets de nos étudiants."

Enfin, ce Mouvement des Étudiants Libéraux aspire à rendre la politique plus accessible auprès des jeunes. "Lorsque je vois les formalités pour interpeller le conseil communal à Mons par exemple, je peux vous assurer que si vous n’avez pas la motivation d’une personne à deux doigts de toucher le sommet de l’Everest, vous n’arriverez jamais au bout du processus."

L'arrivée de ce nouveau mouvement promet de donner plus de couleurs à la bataille des idées sur les campus de l'UMons.