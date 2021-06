La marque française de prêt-à-porter à petits prix continue d'étendre sa toile en Belgique. Vendredi 25 juin, Kiabi ouvrira un nouveau magasin à Jemappes, le long de l'avenue Wilson. Une arrivée qui ne passe pas inaperçue. Il y a un mois déjà, l'enseigne lançait un "speed job dating" pour recruter du personnel. Le tout s'était fait en mode virtuel, crise sanitaire oblige.

À présent, le magasin est prêt à être dévoilé. Il s'étendra sur une surface de plus de 1.000 m2. Et le magasin de Jemappes sera le tout premier "retail park" de Kiabi en Belgique. C'est par ailleurs le septième magasin dans notre pays depuis que l'enseigne française a traversé la frontière en 2016. Kiabi se sent manifestement à l'aise chez nous, et plus particulièrement dans notre région. Il y a quelques mois, c'est son tout premier Shop in Shop d'Europe que l'enseigne ouvrait au Cora de La Louvière.