Le MUMons, musée de l'Université de Mons, établi à la place du Parc (n° 24), tout près du centre-ville de Mons, ouvrira ses portes le 27 octobre. Le nouvel espace muséal, qui a été présenté jeudi à la presse, est destiné, selon les instances de l'université montoise, à la diffusion des sciences, des arts et des curiosités.

Le "MUMons" est installé dans l'ancienne chapelle du monastère des Visitandines qui a été totalement rénovée. L'université montoise y propose des milliers d'ouvrages précieux, de cartes et plans, d'œuvres d'art, d'instruments scientifiques anciens, autant d'objets liés à son histoire et à ses activités. Le cloître de l'ancienne chapelle, qui a été également rénové, abrite la bibliothèque universitaire, riche de dizaines de milliers de livres, périodiques, mémoires disposés sur 2,5 kilomètres de rayonnages.

L'exposition inaugurale "Entrez, c'est ouvert!" retrace la riche histoire de la Chapelle des Visitandines, patrimoine bâti wallon édifié en 1650 qui fut initialement un monastère de l'ordre de la Visitation. Le bâtiment a été converti en prison de 1796 à 1867. Il a ensuite abrité, dès 1870, de nombreuses archives de l'Etat jusqu'à sa rénovation qui a commencé en 2007.

Un parcours est proposé aux publics, jeunes et moins jeunes, pour leur permettre de s'approprier l'exposition, l'architecture du lieu, son histoire et ses différentes affectations au cours du temps avec un séquençage chronologique: le parcours est ainsi jalonné de quatre dispositifs qui sont chacun associés à l'une des quatre affectations successives du lieu, le couvent, la prison, les archives et le MUMons. Le nouveau musée sera officiellement ouvert au public le 27 octobre. Il sera déjà accessible le 22 octobre dans le cadre de la "Nuit des Musées".