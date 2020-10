L’éolien a définitivement le vent en poupe ! Un nouveau projet pourrait en effet voir le jour du côté de Quévy, plus précisément entre les entités de Quévy et Aulnois, à l’est de la ligne de chemin de fer. Porté par la société Storm 60, il prévoit la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes d’une hauteur d’environ 200 mètres et d’une puissance unitaire maximale de 6 MW.

La commune de Quévy n’est pas à la manœuvre mais entend prendre connaissance du dossier et suivre celui-ci en assistant notamment à la réunion d’informations qui sera organisée le 28 octobre prochain à 18h30 au Prestige de Clothaire (rue de la Chaussée 54 à Goegnies-Chaussée) afin que les riverains puissent prendre connaissance du projet.

"Cette réunion a pour objectif de permettre au demandeur de présenter son projet, de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidence", précise Storm.

Le porteur de projet espère pouvoir implanter son parc à l’arrière des rails de chemin de fer en deux lignes de trois éoliennes. Si les permis sont octroyés et que tous les feux passent au vert, celles-ci verront le jour sur un terrain privé situé à pratiquement un kilomètre des zones d’habitat. Quelques habitations isolées seront en revanche plus proches puisqu’elles sont situées à environ 600 mètres du potentiel futur parc.

Le projet n’en est qu’à ses balbutiements. Dans un délai de 15 jours à dater du jour de la réunion d’informations, les riverains pourront émettre les observations, suggestions et demandes particulières par écrit auprès du collège communal de Quévy et en adressant copie des courriers à l’entreprise Storm.

Notons enfin que compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions pour assister à la présentation du dossier sont indispensables avant le 27 octobre prochain via info@storm.be ou par téléphone au 0032 3 210 07 20, entre 10 heures et 16 heures. Le port du masque serait obligatoire. La présentation sera quant à elle disponible sur le site www.storm.be/fr/parc-eolien/quevy à partir du 29 octobre.