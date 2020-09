Ce jeudi 10 septembre 2020, les militants Ecolo de Mons réunis en Assemblée Générale ont élu à l’unanimité Vincent Crépin à la coprésidence de la locale Ecolo. Il vient ainsi renforcer l’équipe déjà en place composée d’Emeline Laret et de Constance Lesplingart.

Soutenant Ecolo depuis 2013 mais concrètement engagé en politique depuis 2018, Vincent Crépin souhaite ainsi contribuer avec ses deux collègues au dynamisme de la locale Ecolo de Mons. "Depuis quelques années, on observe un engouement pour la cause environnementale et sociale" souligne celui siège par ailleurs au conseil communal. "L’actualité nous prouve jour après jour que le combat mené depuis plus de 40 ans par Ecolo est plus que jamais central. Et cela se voit concrètement sur le terrain avec un nombre de militants pour la locale Ecolo de Mons qui a fortement évolué en deux ans."

L’équipe à la coprésidence de la locale cible plusieurs objectifs majeurs d’ici la fin de mandat en juin 2021 avec entre autres le renforcement du lien entre les élus et les militants, le développement de la visibilité et de la communication de la locale Ecolo Mons et l’accueil des nouveaux membres.

L’équipe ne perd pas de temps pour se mettre au travail avec trois événements prévus dans les prochaines semaines. Elle mènera ainsi des actions ludiques dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 septembre. Elle participera au Grand Nettoyage de Printemps, déplacé au 27 septembre en raison du coronavirus. Les Ecolos animeront enfin une soirée d’initiation et d’échanges autour du zéro déchet le 27 octobre.