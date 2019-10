Le service déminage est en chemin.

Inutile de vous rendre à l’écoparc Hygea de Jemappes, ce mercredi. Ce dernier a dû être exceptionnellement (et soudainement) fermé au public puisqu’un obus a été déposé dans l’un des conteneurs du parc. Par mesure de sécurité, l’intercommunale a ordonné l’évacuation des usagers et de l’ensemble de son personnel.

"Nous ne savons pas si l’obus représente ou non un danger, nous avons donc suivi la procédure et fait évacuer les lieux", précise Belinda Demattia, en charge de la communication. "Nous attendons l’arrivée du service de déminage, qui décidera de la suite à donner aux événements. Si l’obus est emporté et qu’il n’y a plus aucun danger, l’écoparc sera rouvert cet après-midi. Si cela prend plus de temps que prévu, nous resterons fermés."

L’intercommunale est donc dans l’attente. "En réalité, le conteneur des métaux était rempli. Lorsque c’est le cas, nous proposons aux usagers de laisser leurs déchets devant l’emplacement du conteneur, et nos préposés assurent eux-mêmes le remplissage du conteneur une fois que celui-ci a été vidé et replacé. Quelqu’un a profité de l’occupation de notre personnel pour déposer l’obus."

Du côté d’Hygea, on espère évidemment pouvoir rouvrir les portes du recyparc ce mercredi après-midi. Ces derniers jours ont été mouvementés pour le personnel puisque samedi, c’est un violent incendie qui se déclarait dans l’écoparc de Cuesmes, rue de Ciply. Ce dernier était finalement resté fermé ce mardi. Il a rouvert au public ce mercredi. L’intercommunale doit encore emmené les déchets encombrants, dont une bonne partie a déjà brûlé, vers Ipalle pour incinération.

En début d'après-midi, l'intercommunale a finalement pu rouvrir ses portes, tout danger étant officiellement écarté.