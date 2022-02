Sur base d’une initiative de l’agence de développement territorial IDEA, un projet pilote visant à encourager et à accompagner les structures hospitalières à améliorer leurs performances de prévention et de gestion des déchets vient de voir le jour. Cinq structures hospitalières à savoir, le CHU Tivoli, Jolimont, le CHU Ambroise Paré, EpiCURA et le CHR Haute Senne, ont rejoint le projet "DECHOSPI". Un bassin de soins de près de 550 000 habitants est donc inscrit dans ce dernier, présentant une dynamique d’économie circulaire. Les bonnes pratiques de ce projet seront partagées grâce à la diffusion d’un outil méthodologique.

En 2017, IDEA lançait une démarche pilote de métabolisme territorial soutenue par le ministère wallon de l’Environnement. Dans ce contexte, l’Intercommunale s’est penchée sur les gisements de déchets des entreprises, des exploitations agricoles et de diverses collectivités du territoire. Sur base des conclusions de l’étude, IDEA a souhaité approfondir la question des déchets générés par les structures hospitalières.

"IDEA dispose d’une expérience solide en matière d’économie circulaire notamment à travers la démarche pilote d’éco-zoning de Tertre et a d’emblée souhaité mettre en place un processus d’accompagnement inédit. Ce ne sont pas moins de 14 implantations pilotes, totalisant plus de 3 800 lits, qui ont ainsi été soutenus dans l’élaboration d’un diagnostic "déchets" global et l’identification d’actions prioritaires à entreprendre pour mieux gérer ces flux et les réduire", explique Jacques Gobert, Président d’IDEA.

Ce projet s’intègre dans la mise en œuvre du Plan wallon des déchets-ressources et la récente stratégie wallonne de déploiement de l’économie circulaire Circular Wallonia, qui visent à soutenir la réduction, la réutilisation et la valorisation en matière de déchets considérés comme de potentielles ressources. L’objectif de la Wallonie étant de réduire l’incinération des déchets de 50 % à l’horizon 2027. Ces enjeux apparaissent aujourd’hui encore plus criants au vu du contexte sanitaire et des nombreux déchets à usage unique et infectieux inhérents à cette crise.

De manière très concrète, le diagnostic a permis d’identifier la présence de très nombreux déchets tels que des déchets hospitaliers dangereux (B2), des médicaments périmés, des déchets organiques dont des déchets alimentaires ou bien des plastiques d’emballage, des papiers confidentiels, des verres de laboratoire, des déchets radioactifs, etc.

Le guide méthodologique, qui découle de la mission d’accompagnement confiée aux bureaux Comase et Espace Environnement, permettra d’encourager et accompagner toutes les structures hospitalières souhaitant améliorer leurs performances de prévention et de gestion des déchets. Il se fonde sur l’expérience et les recommandations des implantations pilotes évoquées. L’objectif étant que ces bonnes pratiques s’étendent à l’échelle wallonne.

"Chaque structure hospitalière est aujourd’hui pleinement consciente de l’impact de ses activités sur l’environnement. Depuis plusieurs années, nous mettons en place de nombreuses mesures pour réduire notre empreinte écologique au moyen d’objectifs et d’actions concrètes. Elles sont relatives à l’environnement, la mobilité, les achats durables et l’impact sociétal et social. Notre investissement au sein du projet DECHOSPI s’inscrit parfaitement dans la continuité de nos démarches de responsabilité sociétale et dans notre volonté commune de demeurer "un hôpital citoyen"", annoncent les représentants des structures hospitalières du Cœur du Hainaut.

La Ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, s’est également réjouie de la mise en place de ce projet pilote. "La période de crise sanitaire que nous connaissons nous rappelle toute l’importance d’optimiser la gestion des déchets hospitaliers, afin de la faire évoluer vers davantage de circularité, de prévention, de réutilisation et de recyclage, quand les conditions le permettent. Je suis convaincue que les résultats du projet Dechospi permettront d’inspirer et d’accompagner efficacement les établissements qui souhaitent s’imposer de plus en plus dans cette démarche comme précurseurs", conclut-elle.