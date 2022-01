Dès la rentrée prochaine, les jeunes maisièrois pourront, normalement, faire partie du patro de leur village. La création du mouvement de jeunesse à Maisières est en effet en projet. Ce dernier aimerait ouvrir ses portes tous les dimanches dès septembre. Pour pouvoir le faire, il a besoin d’un local pour pouvoir accueillir ses adeptes ainsi que de fournitures.

Les enfants âgés de 9 à 16 ans peuvent déjà s’inscrire au Patro des Piverts qui verra le jour à Maisières en septembre 2022. Au programme de ce qu’il les attend : jeux en ville et dans les bois, activités sportives et créatives, excursions, débats et bénévolat. Pour encadrer au mieux le mouvement de jeunesse, des animateurs sont également recherchés. Les critères de sélection sont assez simples : être motivé et avoir de bonnes relations avec les enfants.

Pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, tout une série de matériels sont recherchés tout comme un local pour accueillir les enfants. "Afin d’ouvrir le mouvement de jeunesse en septembre, nous recherchons un local qui pourrait accueillir les enfants tous les dimanches dès septembre", indiquent les organisateurs. "Nous recherchons également des meubles, du matériel de bricolage, du matériel sportif, des livres, jeux de société et des produits de nettoyage."

Les habitants souhaitant contribuer à l’ouverture du Patro des Piverts peuvent contacter Alan Mnl au 0494/27.97.86 ou le joindre par mail à l’adresse : infos.patromaisiere@gmail.com. Il sera disposé à répondre aux éventuelles questions mais également à récolter les dons.