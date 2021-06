Il flottait un parfum montois ce dimanche dans le bureau de ventes aux enchères Antenor situé à Bruxelles. Un retable datant de 1490 y a été vendu pour un peu plus d'un million d'euros à une fondation privée. Jusqu’à la moitié du 18e siècle, ce triptyque en pierre calcaire sculpté représentant la Lamentation aux pieds de la Croix a dominé l’autel de l’abbaye de Saint-Denis. Il était depuis passé dans une collection privée du côté d’Havré. Mais le voilà qui prend le large au détour d’une vente aux enchères.

Des historiennes, avocats, historiens de l’art et autres acteurs du patrimoine ont pourtant tenté d’empêcher le retable de quitter la région. Apprenant la vente, ils ont en effet introduit en un temps record une demande de classement en extrême urgence auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le dossier n’a malheureusement pas abouti.

Les défenseurs du retable avaient même sollicité avec succès la Fondation Roi Baudouin pour qu’elle se porte acquéreuse du précieux objet. Mais la fondation s’est, hélas, fait larguer par l’envolée des enchères.

Du côté du cabinet de la ministre Linard, on nous explique que les délais étaient trop courts pour une éventuelle sauvegarde du retable au patrimoine, d’autant plus qu’il faisait partie d’une collection privée. "Il n’a pas été possible d’accéder à la demande de classement dans les délais impartis, à partir du moment où nous avons été informés de cette vente", explique la porte-parole de la ministre. "Ce retable faisait en effet partie d’une collection privée avant d’être mis en vente. La commission des patrimoines culturels n’a pas pu analyser le dossier afin de se prononcer sur la demande de classement en urgence. Dans ces conditions, si la ministre de la Culture est évidemment sensible à la nécessaire préservation de notre patrimoine, elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments permettant de justifier que la FWB intervienne dans le processus de vente et restreigne la libre circulation du bien. Le classement reste en effet une procédure exceptionnelle et doit être spécialement motivé."

Pour le collectif improvisé qui a tenté de préserver le retable en terres montoises, l’épilogue laisse un parfum amer. "Ce qui est sans doute le plus pénible dans cette affaire, c’est de constater que, même avec l’intervention des spécialistes les plus compétents, avec les conseils de juristes de haut niveau, avec le soutien de plusieurs politiques (pour l’anecdote, même le Palais avait apporté son soutien), notre État (entendez la FWB) n’a pas été en mesure de protéger ce trésor, voire d’en percevoir sa valeur exceptionnelle. Je ne pense pas qu’un tel dénouement eût été possible en France. Puisse cette affaire particulièrement décevante pour le patrimoine hainuyer, wallon et belge, influer sur l’élaboration du futur décret wallon sur la protection du patrimoine, en cours de rédaction", conclut François De Vriendt, l’un des historiens montés au créneau pour faire sauvegarder le retable. Le retable a donc été vendu à une fondation privée, mais le bureau Antenor nous précise qu'il reste sur le territoire belge.