L'hôpital montois est récompensé pour ses protocoles d’utilisation des huiles essentielles.

Le CHU Ambroise Paré vient de remporter un nouveau prix. Celui de la Fondation Gattefossé qui distribue chaque année six bourses et un prix européen à des établissements ayant mis en place des protocoles d’utilisation des huiles essentielles. Pour cette année 2020, le prix européen revient à la clinique de la douleur de l'hôpital montois l’utilisation de l’aromathérapie en approche complémentaire dans la prise en charge de la douleur.

La clinique de la douleur du CHU Ambroise Paré utilise les huiles essentielles depuis 2004 dans son unité de soins palliatifs, avec des protocoles destinés à des soins complémentaires pour l'encombrement bronchique, la constipation et le hoquet. Mais en 2015, deux infirmières, Delphine Lassoie et Nancy D’Hulster, formées à l’aromathérapie scientifique, ont étendu la mise en place des protocoles aromatiques. L'hôpital utilise désormais cette technique en massage ou en olfaction dans ses services pour différentes douleurs chroniques : neuropathiques, inflammatoires et abdominales.

L’équipe Aroma, comme elle a été appelée, est constituée des deux infirmières référentes, d'un anesthésiste algologue, d'un psychologue, d'un pharmacien, d’un médecin de réadaptation/médecine physique, d’un médecin gynécologue et d’un chirurgien des tissus mous. Les huiles essentielles sont prescrites par les médecins du service. Leurs données cliniques montrent que l’application de leurs synergies d’huiles essentielles améliore le bien-être (qualité du sommeil, gestion du stress et de l'anxiété) et diminue l'intensité de la douleur chez les patients.

Concrètement, ce prix européen rapporte un chèque de 10 000 euros remis par la Fondation Gattefossé. Il permettra de poursuivre les améliorations au sein de l'équipe Aroma. "Nous sommes fiers d'avoir reçu ce prix européen", commente le CHU Ambroise Paré. "Nous félicitons nos infirmières référentes en douleur, Nancy D'Hulster et Delphine Lassoie qui œuvrent déjà depuis 2015 dans ces approches complémentaires avec toujours comme objectif le bien-être de nos patients."