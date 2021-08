C’est une petite révolution pour le monde médical. L’Université de Mons et l’Université Libre de Bruxelles viennent en effet de mettre au point un dispositif capable de reproduire, in vitro, le comportement pulsatile du système cardiovasculaire humain. La PulsoPump, comme elle a été baptisée, permettra de reproduire fidèlement la nature pulsative de signaux caractéristiques du cycle cardiaques, dans des conditions physiologiques et/ou pathologiques. Ce qui n’avait, à ce jour, jamais été possible avec une telle précision.

Grâce à cette technologie, le dispositif pourra générer un large éventail de débits physiologiques, passant des débits cérébraux de plus faible intensité aux plus importants flux aortiques, que ce soit dans des conditions standards ou dans des conditions pathologiques associées à des maladies. Un dispositif essentiel quand on sait que 2% à 5% de la population développera un anévrisme au cours de sa vie, nécessitant par la suite une intervention chirurgicale ou endovasculaire.

Actuellement, la technique permettant la pose d’une prothèse endovasculaire métallique (stent) n’est pas encore totalement satisfaisante, c’est pourquoi d’autres recherches sont nécessaires pour développer le dispositif le plus efficace. « Pulso » est un projet qui fait partie du programme FIRST Spin Off (FSO), par lequel la Région wallonne vise à soutenir la création d’entreprises spin-off et la formation à l’esprit entrepreneurial des chercheurs via le développement et la validation de produits, procédés ou services nouveaux destinés à être valorisés industriellement à court terme.

A ce titre, "Pulso" bénéficiera d’un financement de 2 ans (200.000€) qui servira à préparer la création de la société spin-off, prévue pour l’année 2023, et dont l’activité sera, entre autres, de répondre aux besoins des entreprises actives dans le domaine des maladies cardiovasculaires (firmes pharmaceutiques, sociétés spécialisées dans les endoprothèses vasculaires, hôpitaux, laboratoires de recherches). Le projet est porté par Marco Testaguzza, ingénieur chercheur à l’UMONS. Il sera également responsable des phases de prototypage et de création de la double pompe pulsatile.