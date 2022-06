Il est inauguré ce vendredi à l'allée des Oiseaux.

Les composts collectifs fleurissent doucement à Mons: un quatrième est inauguré ce vendredi, à l'Allée des Oiseaux. Son aménagement a été entamé il y a deux mois : autour d’Hygea s'activaient les référents du projet et futurs adhérents mais aussi la Maison de Quartier et autres bénévoles et riverains. Implanté au pied de la Maison de Quartier, ce compost est destiné à accueillir les déchets organiques de plus ou moins 30 ménages.



Après le premier site de compostage inauguré il y a 3 ans au sein du quartier de Fernand Dumont, ceux de Gustave Jacobs et du Parc de Messines qui ont vu le jour au printemps 2020, il s’agit donc du quatrième compost de quartier à Mons. Charlotte De Jaer, Echevine en charge de la Propreté, se réjouit de cette dynamique positive.

"Il s’agit de projets très intéressants car ils émanent à la base d’initiatives locales. C’est ce qui constitue leur force et qui les rend durables. Bien sûr les habitants sont soutenus par la Ville, par Hygea et dans ce cas-ci par la Maison de Quartier de l’Allée des Oiseaux, mais c’est eux qui portent le projet et qui le font fonctionner. Et c’est à notre sens essentiel pour garantir le succès et la pérennité de ce type de projet."

Le compost collectif de l'allée des Oiseaux a vu le jour grâce à un habitant, affilié au compost de Messines, qui a voulu développer un site plus proche de son quartier. Cette personne reste un des deux référents principaux de ce compost, ce qui est une des exigences de la part de la Ville pour s’assurer de la viabilité et de la pérennité du projet.