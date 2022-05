Dans un esprit écologique et innovant, un quatrième espace compost Montois dans lequel les habitants vont pouvoir déposer leurs déchets organiques a été installé avec succès. Le projet se base sur la proximité avec le domicile des citoyens, sur leur contribution à un tri plus sélectif mais encore à la diminution des déchets collectés porte à porte.

En prime, cela permettra également aux participants d’utiliser le compost mûr comme matière première à leurs plantations. "Il s’agit de projets très intéressants car ils émanent à la base d’initiatives locales. C’est ce qui constitue leur force et qui les rend durables", confie Charlotte De Jaer, échevine en charge de la Propreté à Mons.

C’est un habitant qui a voulu développer un site plus proche de son quartier qui est à l’origine du projet. "Ce sont des projets qui rassemblent, qui ont une dimension écologique, financière et sociale. On a envie que les composts de quartiers continuent de progresser à l’avenir", poursuit l’Echevine.

Le matériel est fourni gratuitement par l’intercommunale Hygea et le département Environnement de la Ville se charge du petit matériel. Question coordination et logistique, c’est le référent nommé par la ville de Mons, en l’occurrence l’habitant à la base de l’initiative, qui veille sur le dispositif et qui assure le relais entre les différents acteurs (Ville de Mons, Maison de quartier et adhérents).

Notons par ailleurs que la signature d’une charte est prévue afin d’officialiser le quatrième compost de Mons, de sorte à garantir également le bon fonctionnement du collectif. "Bien sûr les habitants sont soutenus par la Ville, par Hygea et dans ce cas-ci par la Maison de Quartier de l’Allée des Oiseaux, mais c’est eux qui portent le projet et qui le font fonctionner. Et c’est à notre sens essentiel pour garantir le succès et la pérennité de ce type de projet", ajoute Charlotte de Jaer.