Les marques de sympathie à l'égard du peuple ukrainien, victime de l'invasion de l'armée russe, se multiplient. Ce vendredi soir à 18h, les Montois sont appelés à se rassembler sur la Grand-Place de Mons pour dire non à la guerre.

"L'invasion russe totalement injustifiée de l'Ukraine a déjà coûté des centaines de vies humaines, dont des enfants et d'autres victimes civiles. Plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens ont fui. Des destructions matérielles indescriptibles ont déjà été causées", indique l'appel à la manifestation porté par plusieurs associations de la région.

Celles-ci portent 5 revendications: l'arrêt de tous les bombardements et le retrait des troupes russes, l'arrêt de l'escalade guerrière et du militarisme, un soutien aux mouvements anti-guerre et aux organisations humanitaires, l'ouverture des frontières aux réfugiés de guerre et une aide humanitaire massive aux personnes restées en Ukraine.

Les manifestants interpelleront également les autorités communales afin qu’elles mettent en place une aide logistique aux citoyens et aux associations qui organisent des collectes et l’accueil des victimes de cette agression guerrière. Une aide logistique qui se met progressivement en place.

Le rassemblement est organisé par JOC Mons-Borinage, Gauche anticapitaliste Mons, Groupe Montois de Soutien aux Sans Papiers, MOC Hainaut-Centre, Local Autogéré du Borinage (LAB), CSC Mons-La Louvière, Théâtre du Copion et le PAC Mons-Borinage.