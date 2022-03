En matière d’invités, le Festival International du Film de Mons fait fort. Le samedi 12 mars, deuxième jour de l’événement, le festival aura l’immense plaisir et honneur d’accueillir un convive de prestige en la personne d’Abel Ferrara. Si le réalisateur new-yorkais n’est sans doute pas le plus connu du grand public, sa venue réjouira les amateurs de cinéma à contre-courant, qui sauront apprécier sa venue à sa juste valeur.

“De manière générale, ce n’est pas facile de faire venir des réalisateurs américains un peu reconnus. Tous les festivals ont envie d’en faire venir, car c’est un vivier impressionnant et que l’on a tous une culture du cinéma américain indépendant, qui est l’un des plus attractifs du monde”, souligne Maxime Dieu. Les agendas, la distance et une profusion de festivals du côté américain font que les réalisateurs franchissent assez peu l’Atlantique. “Ils sont déjà très sollicités sur un territoire très vaste et vont donc surtout dans les grands festivals européens pour la promotion, comme Cannes ou Deauville.” Le FIFM n’est donc pas peu fier d’avoir réussi à attirer un calibre de la trempe d’Abel Ferrara.



“Bad Lieutenant, King of New York, Fear City… sont des films cultes, qui font que l’on parlera encore de ce réalisateur dans 50 ans. C’est aussi un vrai personnage, qui travaille en famille : son scénariste, ses acteurs… Plus de la moitié des films qu’il a réalisés l’ont été avec Willem Dafoe. C’est un personnage et un cinéaste à part dans le paysage du cinéma mondial.”



Le public du FIFM pourra s’en rendre compte à l’occasion d’une “masterclass” qu’Abel Ferrara donnera au Plaza Art à l’issue de la projection de Pasolini, film qu’il a consacré au dernier jour de la vie du cinéaste italien. “Ce sont toujours des moments spectaculaires. Il y a une vraie passion quand il parle. Il ne respecte jamais de trame, il décide de la manière dont ça se passe, il décide de ce dont il parle, il interpelle directement le public… Ce sera un événement majeur dans l’histoire du festival.”



Et que Maxime Dieu aimerait répéter. “On travaille depuis la relance du festival à faire venir des réalisateurs américains plus régulièrement, lors de chaque édition.” Outre Abel Ferrara, Laurent Cantet se prêtera aussi à l’exercice de la “masterclass”. “C’est un cinéaste très juste, très humble, qui propose des films à plusieurs niveaux de lecture. Il est en prise avec le monde du réel et je trouve qu’il n’est jamais aussi passionnant que quand il parle de la jeunesse, comme le prouve encore son nouveau film Arthur Rambo, que l’on présentera en première belge.” Rendez-vous le 15 mars à Imagix.

La DH offre 5X2 places pour la Masterclass d'Abel Ferrara ce 12 mars à 19:30 au Plaza Art. Comment participer au concours? C’est simple ! Envoyez-nous un mail sur Evenements.Mons@dh.be en y précisant vos coordonnée (Nom + Prénom + adresse postale + numéro de GSM).