C’est un projet aussi solidaire qu’innovant. L’assemblée des jeunes, constituée de 56 mandataires étudiants en cinquième année secondaire, vient de présenter les projets qu’elle souhaitait développer au sein des écoles provinciales de Mons-Borinage. Parmi ceux-ci, la création d’un salon de coiffure socio-esthétique dédié aux personnes plus fragilisées au sein de l’Académie Provinciale des Métiers de Mons (APM Mons).

"C’est vraiment un beau projet, important et novateur porté par nos équipes éducatives et nos jeunes", souligne Pascal Lafosse (PS), député provincial en charge de l’enseignement. "De manière général, c’est quelque chose qui n’existe pas dans la région, ou en tout cas pas de manière permanente." La demande est pourtant réelle tant le public auquel ce projet s’adresse peut être large.

"Les personnes qui souffrent d’un handicap, de troubles autistiques ou encore qui luttent contre le cancer sont concernées. De manière générale, on parle de personnes qui ont des difficultés, physiques ou psychologiques, et qui souhaitent profiter de soins adaptés, dans des espaces qui leur sont spécifiquement dédiés. Cela peut aller du massage aux soins du corps en passant par la coiffure et les soins capillaires. Imaginons quelqu’un qui se bat contre le cancer et qui n’a pas envie de se faire dévisager dans un salon de coiffure traditionnel par exemple."

Le projet est, à ce stade, en cours de finalisation. "Nous avons réceptionné plusieurs offres de prix. L’économe de l’APM Mons avait justement rendez-vous ce mardi pour aller voir du mobilier adapté. Ce n’est pas le tout d’avoir l’idée, il faut que nous soyons en mesure d’accueillir ce public dans les meilleures conditions possibles. Les difficultés doivent être prises en compte, ce qui nécessite naturellement du matériel spécifique."

Le député ne se prononce pas sur un éventuel calendrier mais espère tout sera bouclé rapidement. "Nous espérons mettre en œuvre ce projet aussi rapidement que possible, et au grand plus tard d’ici la prochaine rentrée scolaire. Tout est en bonne voie." Ce sont, dans un premier temps, les étudiants en fin de formation qui en seront chargés mais en fonction de l’évolution dudit projet, d’autres élèves pourraient y être associés.