Depuis trois semaines, Cédric Max sillonne les routes de la région afin de ravitailler les armoires et frigo de sa clientèle. Le Montois vient en effet de lancer Go Shop livraison, un service de livraison de courses à domicile. Actif dans la région de Mons-Borinage, il s’étend également du côté de Wavre… Et espère, à termes, desservir l’ensemble de la Belgique.

L’idée de Go Shop Livraison a germé dans l’esprit de Cédric Max il y a déjà quelques années. "Cela fait deux ans que j’y travaille mais c’est la perte de mon emploi dans l’aviation, à cause de la crise sanitaire, qui m’a permis d’aller plus loin et de me lancer. J’ai en quelque sorte saisi l’opportunité qui se présentait à moi", explique-t-il.