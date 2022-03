Ce sera une grande première pour l’artiste mais peut-être pas une dernière. Du 5 au 8 avril prochain, Saule organisera un stage d’écriture et invitera huit participants à le rejoindre en Gaume afin de travailler différents textes à ses côtés. L’idée avait déjà traversé l’esprit de l’auteur-compositeur mais ce dernier n’avait jusqu’ici jamais vraiment osé franchir le pas. À n’en pas douter, sa décision de le faire en ravira plus d’un.

"Ça fait déjà quelque temps que des chanteurs me demandent de les coacher un peu sur leur texte, sur leur écriture", explique l’artiste montois. "Des gens qui assistent à mes concerts m’ont aussi déjà demandé si j’avais déjà eu l’idée de donner des cours de chant ou des cours d’écriture. Pour les cours de chant, je pense qu’il y a suffisamment de professeurs qui font cela très bien. L’idée de cours d’écriture, ça m’a en revanche titillé."

Si Saule est parvenu à s’imposer comme un artiste francophone à part entière, il n’a pas pour autant oublié ses débuts. "Quand je me suis lancé dans la musique, c’est le genre de choses dont j’aurais aimé profiter. Je n’ai pas l’impression que ce soit quelque chose de courant. J’ai donc décidé de me lancer." Pendant quatre jours, les participants seront en immersion et profiteront de différents conseils.

"Ils seront invités à venir avec déjà un peu de matière, des brides de textes, des ébauches de chanson. Sans trop en dire, je prévois différents exercices d’écriture et des ateliers de co-écriture. Il y en a plus dans deux têtes que dans une, ça peut donc être très intéressant de voir ce que cela donne." À l’issue d’une journée bien chargée, tous partageront un moment de convivialité. "L’idée, c’est de rester ensemble et de vivre en symbiose. De discuter autour d’un feu, de prendre la guitare et de chanter,… Pas de se dire ciao et à demain une fois qu’il est 18 heures."

Huit participants seront sélectionnés. "L’idée, c’est qu’ils aient une vraie motivation, voire des projets déjà bien avancés mais qui nécessitent un petit coup de pouce supplémentaire, pas juste l’envie de venir rigoler avec moi pendant quatre jours. C’est le genre de projet qui peut être super intéressant pour tout le monde, moi y compris. Écouter, échanger, voir ce que les gens ont à dire et à écrire me permet de ressortir grandi de cette expérience. L’apport est mutuel."

S’il s’agit ici d’une grande première, Saule ne ferme aucune porte pour l’avenir. "En fonction des retours, d’autres formules pourront être envisagées. C’est en tout cas dans un coin de ma tête !" Plus d’informations et inscriptions (avant le 20 mars) via atelierecrituresaule@gmail.com. Il faudra compter 150 euros par participant, logement et repas compris.