C'est un bel événement qui se prépare actuellement dans la Cité du Doudou. Les familles pourront en effet prochainement découvrir la Parade des Éléphants puisque cette dernière s'installera à Mons pour l'été.

"Il s’agit d’une exposition en plein air de statues d’éléphants de toutes les couleurs et modèles, qui s’installeront du 31 juillet au 2 septembre dans le centre-ville de Mons", explique Nicolas Martin (PS), bourgmestre. "Le troupeau est composé d’une trentaine de statues, qui ont tous la taille réelle d’un éléphanteau et sont décorées soit par différents artistes de renommée ou par des artistes émergents. Un bel événement familial qui animera notre centre-ville au mois d’août !"

Chaque statue est une pièce unique et a pour but de conscientiser et contribuer à la préservation des éléphants en Asie. Un éléphant purement montois sera également à découvrir. Patience donc !