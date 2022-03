Deux instructeurs montois et une stagiaire sont à la base du projet.

De nombreuses personnes désireuses d’obtenir leur permis théorique se procurent le livre Feu Vert où toutes les règles de conduite y sont détaillées et mises à jour. Il sera désormais également possible de se tourner vers un centre Feu Vert pour l’obtention du permis pratique. Une auto-école au nom de l’enseigne vient en effet d’ouvrir ses portes à Mons. Fort d’une expérience de près de 10 ans à Bruxelles, elle compte bien s’imposer également dans la Cité du Doudou.

Deux instructeurs de Mons et une stagiaire sont à la base de cette nouvel auto-école. "Ils avaient la ferme intention d’ouvrir une auto-école Feu Vert en plein cœur de Mons afin de proposer des cours pour l’obtention du permis théorique et pratique", indique Cédric De Bruyn, directeur du centre. "Nos deux autres centres, à Bruxelles et Wavre, rencontrent un franc succès, les retours sont vraiment positifs. Nous espérons donc que cela sera également le cas ici."

Cette nouvelle auto-école se voudra plus moderne et intuitive pour les apprentis conducteurs. "Nous essayons de mettre en place un système d’auto-école 2.0. Les élèves peuvent notamment gérer leur planning eux-mêmes en ligne de manière très intuitive. Cette méthode plaît beaucoup aux jeunes qui peuvent prendre, annuler ou déplacer leurs rendez-vous à leur convenance", poursuit Cédric De Bruyn.

Fort d’une bonne réputation de part son livre théorique, l’enseigne Feu Vert compte bien garder cette image d’apprentissage de qualité avec son nouveau centre. "Le livre Feu Vert possède un label de qualité auquel nous sommes fort attachés. Nous voulons donc que cette qualité se répercutent également dans notre nouveau centre montois. Nous amènerons un côté jeune et nouvelle génération qui plaît habituellement aux élèves. Nos cours de conduite se font à bord d’Audi A1, ce qui attire également de nombreuses personnes", conclut Cédric De Bruyn.

La nouvelle auto-école se situe au 52B du Boulevard Dolez et est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h. Des rendez-vous peuvent d’ores et déjà être pris en ligne sur le site : Centre de Mons - Mon site (aefeuvert.be).