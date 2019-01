Le ministre a pourtant déjà annoncé une bonne nouvelle.

Ce mercredi, deux autocars de militants du SETCa seront au départ de Mons pour rallier Namur et le parlement wallon. Leur but est de "rencontrer le ministre Pierre-Yves Jeholet, dans le cadre du dossier d’une Asbl du secteur socio-culturel pour laquelle le Ministre a supprimé, arbitrairement, les aides à l’emploi, ce qui aura comme conséquence la fin des activités de l’Asbl", explique le syndicat. "Alors que l’administration de la Région wallonne, l’Inspectrice attitrée au dossier, la Ministre de la Culture Alda Greoli, tous, ont marqué leur accord quant au maintien et à la reconduction des points APE, sauf Monsieur Jeholet."

L'Asbl en question, La Maison des employés et cadres syndiqués, est une structure qui organise toute une série d'activités à vocation culturelle : des expositions, des conférences. "C'est un lieu de rencontres et d'échanges très importants pour le travail de cohésion sociale qui se fait au sein de la région de Mons Borinage", assure la députée montoise Joëlle Kapompole (PS) qui a interpellé le ministre ce mardi à ce propos.

Pierre-Yves Jeholet (MR) a d'ailleurs été très rassurant concernant l'avenir de l'Asbl. "J'ai pris l'initiative de recevoir ce mardi le responsable de l'Asbl pour qu'il m'explique exactement le travail. J'ai pu en tirer la conclusion que j'allais retirer l'acte que j'avais posé, pour accorder les 10 points APE à cette ASBL, qui joue manifestement un rôle important par rapport aux différents acteurs culturels, artistes et autres."

Malgré cette bonne nouvelle, les militants du SETCa iront tout de même à la rencontre du ministre ce mercredi après-midi. "Les militants du SETCa Mons-Borinage viendront ce mercredi interpeller le ministre en revendiquant le maintien des aides à l’emploi qui ont été injustement supprimées par le ministre."