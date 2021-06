L’ouverture se fera probablement en grande pompe mais surtout, avec des chambres occupées. C’est en tout cas ce qu’espèrent les équipes du MAH, le nouvel hôtel situé à Saint-Ghislain. Ce dernier ouvrira ses portes en septembre prochain et pour le promouvoir, une grande chasse au trésor sera lancée ce samedi 26 juin dans la ville de Mons et dans la Cité de l’Ourse. Des nuitées avec petit-déjeuner sont à la clé.

"Les travaux, lancés il y a deux ans, sont bien avancés", souligne Anne-Sophie Braine, consultante en hôtellerie et accompagnatrice du projet. "Le revêtement de sol est posé et les peintures viennent d’être lancées. Le mobilier est commandé et celui qui nécessite du sur-mesure est en cours de construction. Comme souvent dans le domaine, nous commençons la commercialisation de l’hôtel trois mois avant son ouverture."