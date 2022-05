C'est une initiative on ne peut plus insolite qui se déroulera prochainement dans les cuisines du CHU Ambroise Paré. La cheffe étoilée d’origine française, Isabelle Arpin, concoctera un repas pour le personnel de l’hôpital, lors d’un événement singulier organisé.

Au programme, un menu trois services est élaboré pour ravir les papilles du personnel hospitalier. "Ce geste permettra à notre personnel de bénéficier d’une pause dans leur quotidien. On le sait, la nourriture est un remède universel", explique Samy Kayembe, Président du CHU Ambroise Paré.

Au total, 600 menus seront réalisés le jour J ; un record pour le restaurant de l’hôpital. "Habituellement, nous servons une centaine de plats par jour donc cet événement représente un challenge enthousiasmant pour notre équipe", précise Eric Dekoker, responsable restauration du CHU Ambroise Paré. Pour répondre à ce défi, cinq cuisiniers de l’hôpital universitaire seront assistés par Isabelle Arpin et un membre de son équipe.

Le repas sera proposé pour la modeste somme de la somme de 6 euros. Un geste rendu possible grâce à la collaboration avec Sodexo, le partenaire de l’hôpital. "Témoins directs de la crise du coronavirus, nous avons souhaité contribuer au bien-être du personnel hospitalier. Celui-ci a su faire preuve d’un engagement sans faille pendant cette période difficile", ajoute Fabio Anzalone, gérant Sodexo sur le site du CHU Ambroise Paré avant de conclure : "Aujourd’hui, nous souhaitons leur dire merci et quoi de mieux que de leur offrir un repas sain, raffiné et étoilé!"