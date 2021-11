C’est une exposition peu banale qui peut, depuis ce mercredi, être découverte par les visiteurs au sein de la Maison des Associations de La Louvière. Cette dernière est en effet totalement consacrée aux friches au fil de l’eau et a été mise sur pied grâce au travail réalisé par les étudiants de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Mons, associés à ceux de l’Université de Lille.

Ensemble, ces derniers ont mené des réflexions pour recycler les friches fluviales dans le cadre du micro-projet Interreg BLUE. Tout leur travail a pu ensuite être traduit au travers d’un atlas pédagogique, de jeux ludiques à destination des écoles et finalement d’une exposition. Il faut écrire que la matière ne manque pas.

Ces friches font en effet incontestablement partie de notre paysage. Très présentes en Wallonie et dans le nord de la France, les friches, au fil de l’eau, intègrent des ressources variées : zones humides, traces patrimoniales, infrastructures de transport, etc… Vu l’objectif de la Commission Européenne, visant à supprimer d’ici à 2050 l’extension des surfaces urbanisées, la pression foncière sur ces friches sera croissante.

Elles risquent d’être considérées à court et à moyen terme uniquement sous l’angle de l’opportunité immobilière, au détriment d’autres ressources, moins rentables, mais néanmoins nécessaires au bon fonctionnement territorial. C’est dans ce cadre que le projet Interreg BLUE a vu le jour, une appellation pour "les Berges comme Leviers d’actions Urbanistiques et Environnementales."

Pour ce projet de coopération transfrontalière, l’Université de Mons s’est imposée comme chef de file. Des ateliers ont été organisés entre étudiants, notamment sur l’ancien site de l’usine Duferco à La Louvière. Au programme de ceux-ci, des journées d’échanges permettant la rencontre de différents types d’acteurs comme des chercheurs, habitants, experts techniques, associations et élus permettant de comprendre les ressources insoupçonnées des friches fluviales et in fine une approche interdisciplinaire et des outils variés pour protéger et valoriser les friches.

Aujourd’hui, ces heures de travail et ce retour d’expérience se retrouvent compilées dans un atlas pédagogique commenté. Dans le même esprit, pour rendre le sujet encore plus ludique, des jeux vulgarisant le rôle des acteurs du territoire ont également été inventés. Ces différents outils pourront être facilement exploités au sein des écoles par les enseignants en études du Milieu (EDM).

L’exposition permettra quant à elle à chacun de découvrir le travail des étudiants. Au centre de son parcours d’exposition, le public pourra jouer à un « serious game » pour appréhender les métiers et les ressources de ces territoires particuliers. Aussi, l’exposition met en récit ces friches, à travers des cartographies, des récits d’acteurs, des projets d’architecture ou d’urbanisme, en valorisant tour à tour chacune de leurs ressources : des opportunités de recyclage urbain, des traces patrimoniales, des sites bien connectés aux réseaux de transport, ou encore de la nature et de la biodiversité.

"Durant deux ans, la construction des matériaux de l’exposition, à travers les jeux et l’atlas a été un moment fort d’apports pédagogiques pour les étudiants en architecture et urbanisme des universités de Mons et Lille", souligne Kristel Mazy, Coordinatrice du micro-projet Interreg BLUE. "Nourris par les points de vue des acteurs pendant les journées d’échanges, les étudiants ont pu appréhender la dimension politique de l’aménagement du territoire, par une prise de conscience de potentiels conflits d’usages ou d’aménagement, de l’importance du consensus, etc. Par ailleurs, entre lillois et montois, ils ont pu également partager leurs méthodologies de travail."

Après La Louvière, l’exposition est attendue de l’autre côté de la frontière, à Roubaix.