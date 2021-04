Cette année encore, la solidarité et la récupération seront mis en avant au sein des recyparcs wallons. L’intercommunale de gestion des déchets Hygea organisera le samedi 24 avril prochain, entre 9 heures et 16h45, une grande opération de collecte de vélos enfants et adultes. Ceux-ci pourront être déposés au sein des 22 recyparcs couverts par l’intercommunale.

« En participant à cette action, les citoyens poseront d’une part, un geste pour l’environnement en favorisant le réemploi d’un déchet potentiel comme le rappelle d’ailleurs le slogan « Transmettre plutôt que jeter » et, d’autre part, un geste fort de solidarité », souligne l’intercommunale. Les vélos collectés seront en effet donnés à des personnes défavorisées en collaboration avec diverses associations sociales locales.

Lors de l’édition 2018, ce ne sont pas moins de de 5 000 vélos de tous types qui avaient été collectés dans l’ensemble des recyparcs wallons mobilisés pour l’opération. Certaines conditions doivent cependant être respectées afin que cette dernière soit couronnée de succès : les vélos doivent être complets et en bon état, puisqu’ils sont amenés à être distribués au sein d’associations, d’écoles, ou de CPAS des communes associées, qui ont d’ailleurs été informés de l’action.