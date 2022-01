La mort de la petite Mawda, tuée d'un tir policier alors qu'elle était poursuivie avec d'autres migrants, n'est pas un banal accident. Le drame est survenu dans un contexte politique bien particulier ayant pour cadre l'opération Medusa. Et c'est sur ce contexte que le collectif Justice 4 Mawda voudrait faire toute la lumière.

Or, si la justice a statué sur les sorts du policier et des deux passeurs, les éventuelles responsabilités politiques, elles, ne sont pas encore établies. Une commission parlementaire est donc réclamée. Le collectif Justice 4 Mawda invite ainsi les citoyens à interpeller leurs députés. Il en faut 76 pour qu'une commission soit mise en place. Pour l'heure, on est loin du compte. Mais après l'avoir mise entre parenthèses, le temps que les procédures en appel prennent fin, le collectif entend bien relancer sa campagne.