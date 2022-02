"Notre motivation, c’est, bien sûr, d’apprendre sur le terrain mais aussi d’aider les personnes qui en ont le plus besoin, confie en souriant Roméo Croci, élève en 7e année professionnelle à l’Institut technique Saint-Luc à Mons. On veut vraiment que cette cuisine serve! ".

Avec Ugo Belenger, Antoine Prevot et les autres élèves de 7e professionnelle en menuiserie et électricité, ces élèves ont mis sur pied un projet solidaire de fin d’études: une cuisine en kit, modulable et fabriquée à partir de matériaux recyclés à destination de citoyens sinistrés. Avec l’aide de leur professeure de français, Sylvie Cuvelier, les élèves montois ont pris contact avec différentes communes. Vendredi dernier, les élèves se sont rendus à Limbourg (entre Verviers et Eupen) afin de rencontrer la Bourgmestre mais aussi Michel Braham, ancien chef des pompiers qui gère la coordination pour la commune entre les pompiers, l’armée et la protection civile.