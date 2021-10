L’hôpital Ambroise Paré a tenu à réagir suite à une vidéo qui circule massivement et qui porte atteinte à la réputation de leur service d’urgences. Dans une vidéo, l’on aperçoit une dame enceinte qui a le Covid, affalée par terre. A côté d’elle, une autre patiente déplore le fait que cette dame ne soit pas prise en charge en priorité.

"On est les deux seuls cas Covid, évidemment pestiférées car on n’est pas vaccinées. La dame est enceinte de huit mois, elle fait du diabète de grossesse, elle a le Covid, plein d’infirmiers et médecins passent devant nous mais personne ne la calcule", explique-t-elle. "J’ai demandé de l’aide, mais ils ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire, c’est le protocole. On est en Belgique, on est censé avoir des bons soins de santé. Je suis écoeuré, il n’y a plus d’humanité."

Suite à la polémique qui enfle, le CHU Ambroise Paré s’est fendu d’une communication sur les réseaux sociaux. "Notre hôpital prend en charge TOUS les patients, vaccinés ou non, Covid positifs ou non et ce, sans aucune discrimination ! En AUCUN CAS, le Covid Safe Ticket n’est demandé pour bénéficier de soins. Nous le rappelons encore et encore, il n’est demandé que dans le cadre des visites aux patients hospitalisés. En tant qu’institution publique de soins, l’accès aux soins pour tous est notre mission, notre priorité, notre raison d’exister. Il est donc extrêmement difficile de lire ou d’entendre le déversement de haine reçu par nos équipes depuis la publication d’une vidéo, totalement sortie de son contexte et dépourvue de faits", explique l’hôpital.

"Nous avons parfois l’impression d’être traînés dans la boue après avoir été mis sur un piédestal, alors que nous ne méritons ni l’un ni l’autre. Nous nous efforçons de gérer l’hôpital du mieux que nous pouvons, avec les moyens qui nous sont donnés et dans un contexte qui, croyez-le, est tout sauf simple. Depuis le début de la crise sanitaire, deux circuits distincts ont été établis au sein de notre service d'urgences afin de prendre en charge tous les patients, qu'ils soient positifs au Covid-19 ou non. Notre devoir est de garantir la sécurité de chacun. C'est pourquoi, les salles d'attente sont séparées en deux : l'une pour les patients suspects ou positifs au Covid et les autres."

L'objectif est ainsi d'isoler des patients potentiellement porteurs et éviter qu'ils ne contaminent les autres patients. "Cette dame, qui a fait le choix de s’installer à même le sol, a bien été prise en charge par notre équipe de professionnels qui rappelons-le, sont formés aux soins d’urgence, à évaluer l’état de santé des patients et ainsi établir un degré d’urgence et la prise en charge adéquate ! Il est toutefois nécessaire de comprendre que le fonctionnement du service des urgences repose sur une gestion quotidienne de situations imprévues et variées. L’ordre de prise en charge est déterminé par le degré d’urgence des situations. La compréhension des patients et de leurs proches est essentielle. Souvent, ce sont des vies qui sont en jeu", précise l’hôpital.

"Nous comprenons les émotions d’angoisse et de stress qui sont liées à ces situations et nos équipes mettent tout en œuvre pour prodiguer des soins adaptés à chaque situation… Cette patiente n’a pas été abandonnée dans un couloir comme les images ou les propos tenus dans cette vidéo le laissent penser ! Nos urgences accueillent en moyenne 160 patients par jour et réalisent leur travail avec professionnalisme, compétences et respect", conclut l’hôpital.