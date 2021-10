Unique en son genre, le site de Soleimont au sud de Fleurus abrite une forêt funéraire. En communiant avec la nature, dans un endroit propice au recueillement, on peut y disperser des cendres ou même y parrainer un arbre qui sera associé à la mémoire d'un ou plusieurs défunts, plaquettes à l'appui.

Cette forêt funéraire de 11 hectares a été inaugurée en 2015 grâce à l'asbl Les Arbres du Souvenir, une fondation d'utilité publique. L'idée était d'offrir "une alternative aux columbariums, souvent trop froids, ou aux pelouses de dispersion des cimetières, trop anonymes" selon la fondation.

L'échevin des Travaux de la Ville de Mons a eu l'occasion de visiter récemment ce site pas comme les autres. "Nous avons été agréablement surpris. Nous n'en sommes qu'au stade de la réflexion, mais nous étudions la chose pour voir dans quelle mesure cela pourrait être adapté sur une parcelle du Bois d'Havré", indique Stéphane Bernard.

Rappelons par ailleurs que la Ville de Mons applique de plus en plus la gestion différenciée dans ses cimetières avec une approche plus écologique de la végétation, l'interdiction des pesticides étant passée par là. Quatrième du genre à Mons, le cimetière de Nouvelles vient ainsi de recevoir le label wallon "Cimetière Nature". Avec une forêt funéraire, la Cité du Doudou marquerait encore plus le coup.