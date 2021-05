C’est une nouveauté qui devrait ravir les papilles de plus d’un gourmand ! Depuis quelques jours, grâce au travail des équipes de la taverne Le PaySan, la cité du Doudou possède sa propre gaufre. Il aura fallu faire preuve de persévérance pour obtenir une recette digne de ce nom mais aujourd’hui, c’est désormais chose faite.

"Toutes nos pâtes sont déjà faites maison mais nous voulions pouvoir proposer à notre clientèle une pâte sans gluten ou sans lactose car l’on constate que de plus en plus de gens y sont intolérants ou allergiques", explique Ludovic Brohé, gérant. "Il nous a fallu un an de recherche pour pouvoir nous arrêter sur une recette qui nous séduit. Elle est donc sans gluten, sans lactose et sans sucre raffiné." En d’autres termes, elle peut désormais convenir à tout le monde.