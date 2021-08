L’objectif est ambitieux, la commune de Dour doit dès lors se donner les moyens de l’atteindre. Cette dernière s’est en effet engagée à planter 1000 arbres ou l’équivalent de 1000 mètres de haies d’ici 2024, soit avant la fin de la mandature. Un sérieux coup d’accélérateur va être donné au projet puisque cet automne, une haie longue de 1750 mètres sera plantée le long de la piste cyclo-piétonne jouxtant la rue d’Offignies.

Compte tenu du peu de largeur disponible, cette haie ne s’étalera que sur une rangée et se limitera à quelques espèces seulement. "500 noisetiers, 500 sorbiers, 500 sureaux noirs, 500 aubépines, 500 cornouillers et 500 fusains, le tout en mélange, seront plantés. Plus de deux tiers des plants sont donc des espèces entomophiles", souligne ainsi le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio (Dour Demain).

"Cette plantation, en parallèle aux 150 saules têtards plantés l’année dernière à cet endroit, va constituer un important couloir écologique entre le site du Belvédère et le bois de Cocars d’une part, et les zones rurales de Petit Dour et de Blaugies d’autre part. Ceci contribue évidement à l’atteinte de notre objectif de plantation de 1000 arbres ou mètres de haies avant la fin de la mandature. L’objectif sera atteint et même sans doute dépassé."

D’autres projets, a priori avec des arbres fruitiers, seraient encore dans les cartons et le message est clair : les Dourois sont invités à contribuer à cette action, en formulant des propositions de lieux de plantation. Toutes les demandes seront en effet examinées. On rappellera que dans le cadre de ce projet vert, une agroforesterie a vu le jour à Petit-Dour, dans une prairie appartenant à un agriculteur dourois.

Ce sont 28 arbres et une haie indigène composée d’environ 250 plants d’espèces de haies locales qui avaient été plantés. À l'école de Moranfayt et à l’école communale du Centre, ce sont des vergers didactiques qui ont été créés avec 37 arbres fruitiers (pommes, poires, cerises et prunes) plantés avec les enfants de l’école. Un verger intergénérationnel a aussi été créé au home "Le Bon Repos", avec la plantation de 14 arbres fruitiers de variétés anciennes et locales.

La réhabilitation en espace vert de l'ancienne décharge des Wallants a également permis la plantation d’une vingtaine de pommiers, poiriers et pruniers. Enfin, fin 2020 dans les rues de la commune, pas moins de 65 nouveaux arbres sont venus embellir le paysage et apporter une bouffée supplémentaire d'oxygène.