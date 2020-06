La mesure vise à augmenter le roulement sur les places situées en voirie.

Ramener du monde en centre-ville et lutter contre la problématique des voitures-ventouses, c’est-à-dire ces véhicules qui occupent une place de stationnement durant de longues heures voire une journée complète, c’est l’objectif poursuivi par le collège communal de Mons. Ce dernier vient de décider d’offrir la première heure de stationnement à chaque visiteur qui privilégierait l’un des parkings couverts.

À savoir le parking de la Grand-Place ou le parking de la Halle. Cette heure gratuite ne sera cependant offerte que si le conducteur y stationne au moins deux heures. "Le but est aussi bien sûr de relancer le commerce en centre-ville mais il ne s’agit pas d’une mesure ponctuelle liée à la crise. Il s’agit d’une mesure structurelle qui s’inscrira donc dans la durée", insiste Maxime Pourtois (PS), échevin en charge du stationnement et des parkings.

"En réalité, Mons ne manque pas de place de stationnement. Nous en comptons 5000 en intramuros, dont 3000 sont gratuites. Le problème, ce sont les voitures-tampon qui ne permettent aucun roulement sur ces places. Avec cette nouvelle mesure, nous espérons encourager et inciter les usagers à se diriger vers les parkings couverts, plus appropriés à un stationnement de plus longue durée, mais également plus sécurisés."

Les travailleurs qui arrivent en matinée et qui ne quittent le centre-ville qu’en fin de journée sont par exemple concernés. "Si chacun y met du sien, il y aura toujours une place de stationnement à proximité du commerce visité. Nous sommes conscients qu’il faut changer les habitudes et lutter contre des idées reçues. Nous entendons parfois que le parking de la halle est trop loin alors qu’il n’est qu’à trois minutes du premier commerce du piétonnier."

Il faut donc effectivement que les usagers acceptent de modifier leur comportement… Y compris en matière de stationnement payant puisqu’aujourd’hui, certains tentent toujours de resquiller en stationnant sur un emplacement payant et en croisant les doigts pour ne pas être contrôlés. Une technique qui ne peut pas toujours fonctionner et qui coûtera bien plus cher au contrevenant puisque le PV s’élève à 25 euros.