Le jour où Tout Sex'prime, voilà le nom de l'événement organisé ce samedi 18 mai au La Chapelle de Mons (rue des Telliers). "C'est une journée effervescente, pas vulgaire, franche et un soupçon dévergondée pour parler de sexualité et émoustiller notre imaginaire", décrivent les organisateurs. "Une journée de conférences, spectacles, expositions pour que le porno ne soit pas la seule source d'éducation à la sexualité et avant que le puritanisme nous assèche."

Sans grande surprise, il sera donc question de sexualité durant toute la journée qui débutera par un séminaire sur le thème de la nutrition et sexualité donné par une sophrologue et nutritionniste-thérapeute. Le programme prévoit ensuite une conférence intitulée La sexualité féminine, toute une histoire, un spectacle baptisé Apologie du cul mais aussi un numéro d'effeuillage burlesque proposé par Valentina del Pearls, effeuilleuse burlesque depuis 2006 et fondatrice du Burlesque Klub à Paris.

C'est pour célébrer son premier anniversaire que l'asbl organise cette journée. "Notre jeune association réunit des sexologues autour du projet un peu osé de promouvoir la santé sexuelle, affective et amoureuse auprès d’adultes et jeunes adultes", explique Elisabeth Simon, l'une des sexologues de l'équipe. "Une société qui part à vau-l’eau en matière de relations humaines a besoin d’initiatives qui ont le courage de dédramatiser et de redonner une couleur ludique et saine aux relations amoureuses."

La tâche n'étant pas simple, l'association essaie d’interpeller en innovant.