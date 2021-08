Plus que jamais, les jeunes générations sont ultra-connectées. Mais sont-elles capables de regarder sous le capot? La compréhension des rouages de l'informatique peut-elle les aider à grandir? L'apprentissage du codage a en tout cas de plus en plus le vent en poupe auprès des jeunes. Elle passait déjà par des stages ou des ateliers. À Mons, c'est carrément une école qui ouvre ses portes pour proposer des cours de codage en extrascolaire tout au long de l'année.

Située à la rampe Sainte-Waudru, Logiscool donnera ses premiers cours dès le 20 septembre. Si les inscriptions sont déjà ouvertes, des démonstrations sont prévues à partir de la rentrée. Les cours s'adressent aux élèves âgés de 6 à 18 ans qui seront répartis dans des groupes par tranches d'âge.

Le concept des Logiscool a germé en Hongrie. On en compte quelques-unes en Belgique. Dans la région, c'est une première. "Mon partenaire dans ce projet, Gaspard Franeau, a découvert cette école à Waterloo et y a inscrit son fils. Il m'en a parlé et on trouvait que ce serait chouette de pouvoir organiser ça sur Mons", explique Pietro Antoniadis, l'un des responsables de Logiscool Mons. "Une école de codage, ça a tout son sens en 2021. L'informatique occupe aujourd'hui une place tellement importante qu'il est essentiel de pouvoir former les jeunes à ce langage particulier. C'est une formation qui pourra avantager ceux qui voudraient faire des études d'informatique en supérieur. Mais pas seulement. Plus tard, celui qui peut mettre sur un CV qu'il maitrise l'anglais et le codage par exemple, pourra aussi faire valoir un bel atout. Enfin, ça nous semblait évident de faire cela à Mons, car il y a une dynamique importante autour des nouvelles technologies avec notamment le Parc Initialis, l'implantation de Google et les universités ou hautes écoles qui proposent des formations en informatique."

Plusieurs horaires sont proposés du lundi au vendredi après l'école, et le samedi en journée. La leçon de 1h30 revient à 25 euros. Mais les gérants de la Logiscool ne veulent fermer aucune porte et innovent. "25 euros par séances à raison de 32 séances par an, ça peut représenter un certain budget. Mais nous ne voulons pas d'une école de riches, par des riches et pour des riches", poursuit Pietro Antoniadis. "On se distingue donc de toutes les autres écoles du genre en Belgique. Nous avons en effet cherché des partenaires pour proposer des bourses aux parents qui connaîtraient des difficultés. Si on a par exemple une mère célibataire au chômage, il n'y a pas de raison que son enfant ne puisse pas participer. Les cours seront donnés par petits groupes de 4 à 7 élèves. Et ils seront donnés par des étudiants en informatique des écoles montoises. Ce sera pour certains l'occasion de décrocher un job après l'année difficile que les étudiants ont traversée."

Si certains parents se montrent enthousiastes, d'autres rechignent à l'idée de placer leur progéniture devant un ordinateur, tant les écrans ont tendance à prendre une place trop importante. "C'est tout à fait normal de vouloir que son enfant fasse des activités en plein air. Mais l'un n'empêche pas l'autre. 1h30 sur une semaine, ce n'est pas grand-chose. On ne veut pas faire des geeks, mais transmettre des compétences qui deviennent essentielles. Et il est reconnu que le codage développe toute une série d'aptitudes intellectuelles au niveau de la logique, de la mémorisation ou encore de la créativité."