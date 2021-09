Le projet n’aurait pas pu devenir réalité sans un coup de pouce financier. Ça tombe plutôt bien puisqu’en 2020, ce ne sont pas moins de 3,1 millions d’euros qui ont débloqués par la Fondation Roi Baudouin pour soutenir quelques 300 organisations et individus en province de Hainaut. L’association de promotion au logement (APL) À toi mon Toit fait partie des bénéficiaires. Cette dernière va ainsi pouvoir créer une maison kangourou intergénérationnelle et interculturelle.

Deux ménages y résideront : une personne âgée autochtone et une famille de réfugiés. "Nous gérons une trentaine de logements sur les entités de Mons, Ath et Chièvres. Il s’agit majoritairement d’habitats groupés, on retrouve donc au sein d’un même bâtiment plusieurs logements ainsi que des espaces partagés", explique Annick Depratere, directrice de l’APL. "Notre public est extrêmement vaste, il peut s’agit de familles nombreuses, de familles monoparentales, de jeunes, de seniors, de personnes souffrant de handicap, de femmes victimes de violences conjugales,…"